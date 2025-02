Krypto News: Diese USA-Coins profitieren am meisten von der Trump-Regierung

Der neue US-Präsident Donald Trump hat den Wahlslogan MAGA gewählt, der für "Make America Great Again" steht. Dementsprechend wird er insbesondere amerikanische Unternehmen fördern, wobei er das Land auch zum führenden Standort der Kryptoindustrie machen will. Ob sich dies auch bei den USA-Coins bemerkbar macht und welche am meisten profitieren sowie warum, analysieren wir in diesem Beitrag.

USA-Coins entwickeln sich besser als Bitcoin

Aufgrund der potenziellen Bevorzugung der USA-Coins haben wir einen Index aus den führenden 10 Kryptowährungen aus diesem Sektor erstellt, wobei wir Stablecoins exkludiert haben. Dabei besteht der USA-Coin-Index aus: XRP, SOL, ADA, LINK, SUI, AVAX, XLM, HBAR, LTC und DOT.

Gemeinsam konnten sie seit der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten am 5. November um 33,76 % steigen. Dies ist sogar noch weniger als die 40,88 % von Bitcoin, jedoch mehr als die 12,41 % von Ethereum.

USA-Coins vs. Bitcoin vs. Ethereum | Quelle: Tradingview

Dennoch haben die USA-Coins temporär Bitcoin überholt, wobei sie zeitweise 72,30 % erreicht haben als es bei BTC lediglich 45,73 % waren. Allerdings verhalten sie sich, wie bei Altcoins zu erwarten ist, deutlich volatiler. Dies ist insbesondere auf die niedrigere Marktkapitalisierung und somit auch Bewertung zurückzuführen.

Somit kommt es in Aufschwungphasen zu stärkeren Anstiegen, während es bei Kursverlusten ebenfalls intensivere Bewegungen nach unten zu verzeichnen gibt. Da der Kryptomarkt zuletzt von der Einführung der chinesischen KI DeepSeek und der Politik von Trump mit Zöllen, Remigration und mehr belastet wurde, stehen die USA-Coins nun schlechter als BTC da.

Diese USA-Coins sind bei Investoren besonders beliebt

Betrachtet man einmal die Entwicklung der führenden zehn USA-Coins, so wird klar, dass mit sieben von zehn ein Großteil von ihnen seit dem 5. November noch immer deutlich über Bitcoin notiert.

Lediglich Solana mit 24,31 %, Polkadot mit 23,14 % und Avalanche mit 10,51 % haben schlechter als BTC abgeschnitten. Zu den größten Gewinnern dieser Zeit zählten hingegen Hedera Hashgraph mit 439,29 %, XRP mit 393,64 % und Stellar Lumen mit 265,63 %. Bis auf Litecoin und die drei Verlierer konnte der Rest in dieser Zeit sogar mindestens doppelte so hohe Kursgewinne wie BTC erzielen.

Zurückzuführen sind die höheren Gewinne vor allem auf die unterstützende Regierung in den USA. Denn diese will sich künftig für ein förderliches regulatorisches Umfeld einsetzen und die Gesetze von denjenigen verfassen lassen, welche die Industrie lieben und nicht hassen, wie es zuvor der Fall war.

Entwicklung der Top 10 der USA-Coins | Quelle: Tradingview

Darüber hinaus plant Trump die USA zum führenden Standort für das Web3 zu machen. Somit können die Krypto-Unternehmen deutlich leichter expandieren. Hinzu kommt der Umstand, dass eine Krypto-Reserve in den USA in die Wege geleitet wird, welche neben Bitcoin auch andere Kryptowährungen aus dem Land enthalten kann.

Daher wachsen die Erwartungen, dass unter anderem XRP und SOL aufgenommen werden sowie davon profitieren. Dabei konnte sich Ripple aus deswegen besser entwickeln, weil die Kryptowährung über viele Jahre durch die Gerichtsverhandlung stagnierte und gute Kontakte zur US-Regierung aufgebaut wurden.

Stellar Lumens wurde hingegen von der Anerkennung der UN sowie den Partnerschaften mit Mastercard, Coinsph, PwC und Mastercard angetrieben. Solana stagnierte trotz der Marktführerschaft bei vielen On-Chain-Daten aufgrund der Vernachlässigung der Anleger. Hätten Sie sich nur für SOL entschieden, wäre Ihre Rendite nun deutlich niedriger ausgefallen, was sie jedoch mit innovativen Investmentprodukten wie von Meme Index vermeiden können.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.