Die Vereinbarung ermöglicht die zukünftige Entwicklung kritischer Therapeutika, Kunden von Aldevron haben fortan Zugang zu TriLinks CleanCap mRNA-Capping-Technologie auf nichtgewerblicher Basis

TriLink BioTechnologies (TriLink®), ein Unternehmen von Maravai® LifeSciences (NASDAQ: MRVI) und globaler Anbieter von Reagenzien und Dienstleistungen für die Biowissenschaften, hat eine nicht-exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung mit Aldevron abgeschlossen, ein führendes, globales Unternehmen für die Auftragsentwicklung und -herstellung (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), das hochwertiges Plasmid-DNA, RNA und Proteine für die Bereiche Forschung, Therapeutika und Diagnose liefert. Durch die Vereinbarung mit Aldevron stärkt TriLink sein Ziel, einen besseren Zugang zu CleanCap® mRNA-Capping-Technologien für die Entwickler von wichtigen mRNA-basierten Therapeutika und Impfstoffen zu ermöglichen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird TriLink seine patentierten CleanCap® M6-, CleanCap® AG 3'OMe-, CleanCap® AG- und CleanCap® AU-Cap-Analoga für Aldevrons mRNA-Entwicklungs- und Herstellungsdienste bereitstellen, von der präklinischen Phase bis hin zu Phase-III-Programmen. Die CleanCap®-Technologie erzeugt optimale 5'-Cap-Strukturen mit über 95 Effizienz und bietet eine co-transkriptionale Capping-Lösung, die im Vergleich zu herkömmlichen Capping-Methoden den mRNA-Ertrag und die Prozesszeit verbessert.

"Die CleanCap-Technologie trägt zur Beschleunigung von Programmen bei, indem sie Meilensteine in der Arzneimittelentwicklung ermöglicht. Sie ist die bevorzugte Capping-Technologie für mRNA-Konstrukte in über 350 präklinischen und klinischen Programmen", teilte Becky Buzzeo, Chief Commercial Officer von Maravai, mit. "Wir freuen uns, Aldevron und seinen Fertigungskunden unsere innovativen Capping-Lösungen anbieten zu dürfen."

Seit seiner Einführung im Jahr 2017 hat TriLink mit seiner CleanCap®-Capping-Technologie die mRNA-Capping-Industrie kontinuierlich vorangebracht. Die Technologie wird in der Mehrheit aller zugelassenen COVID-19-mRNA- und saRNA-Impfstoffe verwendet. Im Mai 2023 stellte TriLink sein bisher robustestes CleanCap®-Analogon vor, CleanCap® M6, wobei Studien eine um mehr als 30 erhöhte mRNA-Expression im Vergleich zu enzymatischen Capping-Methoden zeigten.

Das in Fargo, North Dakota, ansässige Unternehmen Aldevron ist führend bei der Förderung der Biowissenschaft. Die kundenspezifischen Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen des Unternehmens versorgen Wissenschaftler mit wichtigen Komponenten, um die Forschung zu beschleunigen und bahnbrechende Entdeckungen zu machen.

Über TriLink BioTechnologies

TriLink BioTechnologies, ein Unternehmen von Maravai LifeSciences, ist ein weltweit führender Anbieter von Nukleinsäure- und mRNA-Lösungen. TriLink bietet unübertroffene chemische und biologische Erfahrung, CDMO-Dienstleistungen und hochwertige fertige und maßgeschneiderte Materialien, einschließlich seiner patentierten CleanCap® mRNA-Capping-Technologie. Führende Pharmaunternehmen, Biotech-Disruptoren und Regierungen weltweit verlassen sich auf TriLink, um ihre größten Herausforderungen zu meistern, von der Bereitstellung des COVID-19-Impfstoffs in Windeseile über die Förderung innovativer Behandlungsmethoden in den Bereichen Onkologie, Infektionskrankheiten, Kardiologie und neurologische Störungen bis hin zur Ermöglichung zukünftiger Pandemie-Reaktionspläne.

Weitere Informationen finden Sie unter trilinkbiotech.com.

Über Maravai LifeSciences

Maravai ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das wichtige Produkte für die Entwicklung von Arzneimitteltherapien, Diagnostika und neuartigen Impfstoffen anbietet. Die Unternehmen von Maravai sind führend in der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Nukleinsäuresynthese und Sicherheitstests für Biologika für viele der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Biopharmazie, Impfstoffe, Diagnostik, Zell- und Gentherapie.

Weitere Informationen über Maravai LifeSciences finden Sie unter maravai.com.

Über Aldevron

Aldevron ist ein führender Fertigungspartner, der hochwertiges Plasmid-DNA, RNA, Proteine, Enzyme und andere wichtige Komponenten für die Entwicklung von Impfstoffen, Gen- und Zelltherapien, Immuntherapien und anderen Behandlungen produziert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Fargo, North Dakota, und gehört zur Danaher Corporation (NYSE: DHR), einem globalen Konzern von Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Aldevron unterstützt Tausende von Wissenschaftlern bei der Entwicklung bahnbrechender, lebensrettender Behandlungen für Millionen von Menschen. Weitere Informationen darüber, wie Aldevron die biologische Wissenschaft vorantreibt, finden Sie unter www.aldevron.com.

