MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Trump und Ukraine-Frieden:

"Der US-Präsident hält sich für einen Friedenstifter. In der Tat legte er in seiner ersten Amtszeit die Grundlage für ein Ende des sinnlosen Afghanistan-Krieges und versuchte persönlich in Pjöngjang, Diktator Kim Jong Un von dessen Atomrüstung abzubringen. Was freilich nicht gelang. Vor seiner erneuten Übernahme der Präsidentschaft hatte Trump einen Ukraine-Frieden versprochen - und das innerhalb von nur 24 Stunden. Der unerfüllten großsprecherischen Ankündigung lässt der Präsident einen seiner berüchtigten Deals folgen: Ukraine-Frieden gegen dortige Rohstoffe für die USA. Das richtet sich nicht etwa an den Kreml, sondern an die verbündete Kiewer Führung. Da reden sich in Deutschland Politiker die Köpfe darüber heiß, ob die Ukraine den Krieg gewinnen muss oder nicht verlieren darf oder einen fairen Frieden verdient. Wo doch die Ukrainer westliche Werte verteidigen. Eiskalte Erpressung gehörte dazu wohl bisher nicht. Das hat Trump erstmal geändert."/yyzz/DP/stw