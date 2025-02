© Foto: Unsplash

Ein Großteil von Apples Geräten wird immmer noch in China produziert. Doch in den vergangenen Jahren hat sich der iPhone Bauer seine Lieferkette diversifiziert. Das dürfte dem Unternehmen im Handelsstreit zu gute kommen.Die von den USA verhängten 10-Prozent-Zölle auf Importe aus China könnten sich negativ auf Apples Gewinn auswirken. Die Abhängigkeit der Lieferkette von China ist allerdings nicht mehr so groß wie noch vor einigen Jahren. "Wir schätzen, dass Apple in den USA pro Jahr etwa 50 Millionen iPhones, 15 Millionen iPads und 10 Millionen Macs verkauft. Wir gehen davon aus, dass 80 Prozent der in den USA verkauften Geräte von außerhalb Chinas bezogen werden können", schreibt …