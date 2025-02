DJ Verdi ruft Paketzusteller der Deutschen Post zu Warnstreiks auf

DOW JONES--Im Tarifstreit mit der Deutschen Post wird auch am Mittwoch gestreikt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, hat sie Beschäftigte in der Paketzustellung zu vollschichtigen Warnstreiks aufgerufen. Am Dienstag waren bereits ausgewählte Briefzentren bestreikt worden.

"In der zweiten Verhandlungsrunde gab es kaum Bewegung und keine greifbaren Verhandlungsergebnisse", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis laut Mitteilung. "Stattdessen hieß es von den Arbeitgebern, die Forderungen der Beschäftigten seien nicht finanzierbar. Diese Sichtweise ist für uns nicht akzeptabel."

Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 12. und 13. Februar angesetzt.

