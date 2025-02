Bern (ots) -Valiant schliesst das Jahr 2024 mit dem stärksten operativen Ergebnis seit ihrer Gründung und einem Konzerngewinn von über 150 Mio. Franken ab. Die Aktionärinnen und Aktionäre profitieren erneut von einer Dividendenerhöhung. Auch in der neu gestarteten Strategieperiode 2025-2029 hat Valiant viel vor: Als Erstes wird das neue Lila Set gratis.Mit einem Konzerngewinn von 150,4 Mio. Franken resultiert ein Plus von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Beim Geschäftserfolg verzeichnet Valiant eine Steigerung von 0,5 Prozent auf 233,4 Mio. Franken. Damit übertrifft die lila Bank das letztjährige sehr starke operative Ergebnis und erreicht den höchsten Geschäftserfolg in der Geschichte von Valiant. Sowohl das solide Zinsengeschäft, der gesteigerte Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft als auch der höhere Erfolg aus dem Handelsgeschäft tragen zum erfreulichen Ergebnis bei. Den Geschäftsertrag erhöht Valiant um 1,1 Prozent auf 551,7 Mio. Franken. "Ein derart positives Jahresergebnis zu vermelden, macht mich in mehrfacher Hinsicht stolz: Zum einen bestätigt uns das starke Geschäftsjahr im erfolgreichen Abschluss der Strategie 2020-2024. Zudem sichern wir uns durch diese gute Ausgangslage den erforderlichen Handlungsspielraum, um optimal in die neue Strategieperiode zu starten. Mit unserer Strategie "Valiant 2029" stellen wir die Weichen für fünf weitere erfolgreiche Jahre", sagt Valiant CEO Ewald Burgener.Solides Zinsengeschäft trotz bewegtem ZinsumfeldDer Brutto-Erfolg im Zinsengeschäft reduziert sich um 4,2 Prozent auf 408,9 Mio. Franken. Der Netto-Zinserfolg beläuft sich auf 395,9 Mio. Franken und verzeichnet ein Minus von 2,8 Prozent. Aus dem Zinsaufwand resultiert eine Steigerung um 31,0 Prozent auf 278,5 Mio. Franken. Diese Veränderungen sind auf das bewegte Zinsumfeld zurückzuführen und die Tatsache, dass Valiant attraktive Konditionen auf ihrem Spar- und Vorsorgesortiment anbietet.Kommissions- und DienstleistungsgeschäftDen Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft steigert Valiant um 10,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 93,0 Mio. Franken. Aus den Kommissionen im Wertschriften- und Anlagegeschäft resultiert eine Erhöhung um 11,0 Prozent. Die positive Entwicklung der Finanzmärkte und die damit verbundenen höheren Anlagetätigkeiten tragen zu dieser Steigerung bei. Das übrige Dienstleistungsgeschäft verzeichnet eine Steigerung von 9,6 Prozent.Erfolg aus dem Handelsgeschäft und übriger ordentlicher ErfolgAus dem Handelsgeschäft resultiert ein Erfolg von 50,5 Mio. Franken, was einer deutlichen Steigerung um 25,3 Prozent entspricht. Diese Erhöhung basiert auf erneut gesteigerten Erträgen mit Devisentermingeschäften. Die Abnahme von 1,8 Mio. Franken beim übrigen ordentlichen Erfolg (-12,7 Prozent) ist insbesondere auf tiefere Erträge aus Beteiligungen zurückzuführen.GeschäftsaufwandDer Geschäftsaufwand verzeichnet eine Erhöhung um 3,4 Prozent auf 300,0 Mio. Franken. Trotz höherem Personalbestand und einer Erhöhung der Lohnsumme im Jahr 2024, hat der Personalaufwand abgenommen. Diese Abnahme resultiert vor allem aus der im Vorjahr getätigten Einmaleinlage in die Pensionskasse der Mitarbeitenden. Der höhere Sachaufwand beinhaltet einmalige Aufwände für die Erneuerung der Kernbankensoftware sowie Investitionen in die Digitalisierung und in die Weiterentwicklung des Angebots.Stärkung der Reserven für allgemeine BankrisikenValiant stärkt aufgrund der positiven Entwicklung des Geschäftserfolgs die Reserven für allgemeine Bankrisiken mit insgesamt 46,0 Mio. Franken. Nach den Vorgaben der Rechnungslegung für Schweizer Banken sind die Reserven für allgemeine Bankrisiken als Bestandteil vom Eigenkapital vollständig anrechenbar. Damit stärkt Valiant ihr Eigenkapital und liegt mit einer Kapitalquote von 16,5 Prozent deutlich über den regulatorischen Vorgaben. Valiant ist überzeugt, dass eine solide Kapitalisierung sowohl im Interesse der Kundschaft als auch der Investorinnen und Investoren ist.Entwicklung der Ausleihungen und der KundengelderDie Kundenausleihungen erreichen mit einem Plus von 1,6 Prozent ein Volumen von 30,1 Mrd. Franken. Die Kundengelder konnten um 0,8 Prozent auf 22,4 Mrd. Franken gesteigert werden. Weiterhin setzt Valiant auf Stabilität und sichert die Refinanzierung langfristig. Dabei bilden die Kundengelder wie bisher den zentralen Pfeiler, ergänzt durch Pfandbriefdarlehen und Covered Bonds.Abschluss der Strategie 2020-2024Valiant hat die Strategieperiode 2020-2024 erfolgreich abgeschlossen. Alle finanziellen Ziele konnten erreicht werden. Ebenso zieht Ewald Burgener eine positive Bilanz zur Umsetzung der strategischen Stossrichtungen: "Wir konnten die geplanten Massnahmen realisieren und in allen sechs strategischen Stossrichtungen wesentliche Erfolge erzielen. Damit haben wir eine gute Basis für unsere Strategie "Valiant 2029" gelegt." Informationen zur Strategie 2025-2029 befinden sich in der Medienmitteilung vom 13. Juni 2024 (https://www.valiant.ch/-/einfach-bank-valiant-setzt-noch-staerker-auf-einfachheit-und-rentabilitaet).Neues gratis Lila SetValiant verstärkt ihren Fokus auf Einfachheit. Das bedeutet auch, dass das Angebot verständlich und die Preise nachvollziehbar sind. Kundinnen und Kunden erhalten ab Anfang März 2025 das Lila Set gratis.Erhöhung DividendeAufgrund des starken operativen Ergebnisses beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 14. Mai 2025 eine Erhöhung der Dividende um 30 Rappen auf 5.80 Franken pro Aktie.AusblickFür das laufende Jahr geht Valiant von einem leicht höheren Konzerngewinn aus.Über ValiantValiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. 