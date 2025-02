ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 41 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner seien in der laufenden Berichtssaison bislang der einzige Analogchiphersteller, der seine Ziele aufgestockt habe, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen. Der Ausblick für 2025 bleibe damit aber weiter konservativ./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 00:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004