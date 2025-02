Der DAX hat sich am Dienstag im Zuge einer kurzfristigen Entspannung beim US-Importstreit stabilisieren können. Er ging mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 21.505,70 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Mittwoch wird der deutsche Leitindex allerdings bereits wieder schwächer erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,4 Prozent tiefer auf 21.410 Punkte.Im Blickfeld der Anleger dürften die nachbörslichen Zahlen von Alphabet und AMD stehen. Beide werden gerieten im nachbörslichen Handel ...

