NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat STMicroelectronics von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 25 Euro gesenkt. Im Gegensatz zu Infineon hätten sich die Franzosen für 2025 keine klaren Ziele gesetzt, schrieb Analystin Sara Russo in ihrer am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Infineon habe diese dank des Währungsaufwindes sogar leicht aufgestockt. Russo will bei STMicro nun mehr vertrauensbildende Signale für das Wachstum bis 2026 und die mittelfristigen Ziele abwarten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 17:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2025 / 05:00 / UTC

NL0000226223