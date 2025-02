EQS-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung

Bechtle veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2024 Geschäftsvolumen steigt um etwa 2 % auf rund 8 Mrd. €

EBT-Marge bei 5,5%

Kennzahlen liegen im Rahmen der Erwartungen Neckarsulm, 5. Februar 2025 - Die Bechtle AG hat nach vorläufigen Zahlen das Geschäftsjahr 2024 versöhnlich abgeschlossen und liegt damit im Rahmen der Erwartungen des Kapitalmarkts. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich um rund 2 % auf knapp 8 Mrd. €, auch aufgrund der guten Entwicklung unseres Softwaregeschäfts. Dessen Volumen kann jedoch nach IFRS 15 nicht in voller Höhe ausgewiesen werden, sodass der Umsatz um circa 2 % zurückging. Das Vorsteuerergebnis (EBT) liegt bei rund 345 Mio. € und damit etwa 8 % unter Vorjahr. Die EBT-Marge liegt entsprechend bei 5,5 % (Vorjahr: 5,8 %). Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte Bechtle 15.801 Mitarbeitende, das sind 642 Menschen oder 4,2 % mehr als im Vorjahr. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf die 2024 getätigten sechs Akquisitionen zurückzuführen. Organisch erhöhte sich die Mitarbeitendenzahl um moderate 1,7 %. Im vierten Quartal verzeichnete Bechtle eine leichte Belebung des Geschäfts, insbesondere aufgrund eines starken Schlussmonats. Das Geschäftsvolumen stieg von Oktober bis Dezember um rund 4 %. Zwar ging der Umsatz um etwa 5 % zurück und auch das Ergebnis war mit circa 6 % rückläufig. Allerdings konnte der stärkere Ergebnisrückgang aus den Vorquartalen eingedämmt werden. Die EBT-Marge lag mit 5,6 % nur leicht unter Vorjahr (5,7 %). Die Bechtle AG wird die vollständigen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 am 14. März 2025 veröffentlichen. Über Bechtle Bechtle ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa. Wir gestalten zukunftsfähige IT-Architekturen - von klassischer IT-Infrastruktur über Digitalisierung, Multi Cloud, Modern Workplace und Security bis Künstliche Intelligenz und Managed Services. Wir bieten unseren Kunden zusätzlich intelligente Finanzierungen und die Realisierung nachhaltiger Konzepte wie Circular IT. Mit unseren Tochterunternehmen zählen wir zu den führenden Spezialisten für Business Applications, allen voran PLM und ERP. Unsere Multichannel-Strategie verbindet persönliche Betreuung an über 120 Standorten in 14 europäischen Ländern mit digitalen Services und globaler Zusammenarbeit. Wir sind mit mehr als 15.500 Mitarbeitenden immer in der Nähe unserer Kunden - ob Mittelstand, Konzern oder PublicSector. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2024 lag der Umsatz bei rund 6,3 Mrd. €. Mehr unter: bechtle.com. Kontakt Investor Relations Corporate Communications & Brand Management Martin Link Sabine Brand martin.link@bechtle.com sabine.brand@bechtle.com Tel.: +49 7132 981-4149 Tel.: +49 7132 981-4115





