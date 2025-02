Vernier/Ostermundigen, 05. Februar 2025 (ots) -Die Verbesserung der Sicherheit auf dem Schulweg ist für den TCS ein wichtiges Anliegen. Jahr für Jahr verunfallen leider immer noch zu viele Kinder auf dem Weg zur Schule. Um die Sicherheit der Kinder zu verbessern und die Unfallzahlen zu senken, verantwortet der TCS im Zeitraum von 2025 bis 2027 die nächste Schulwegkampagne.Seit 1908 engagiert sich der TCS für die Verkehrssicherheit in der Schweiz und blickt auf eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich zurück. Nach einer eingehenden Evaluation wurde der TCS kürzlich vom Fonds für Verkehrssicherheit (FVS) für die nächsten Kampagnen ausgewählt. "Das vom TCS vorgelegte Konzept hat uns qualitativ überzeugt und wurde eindrücklich präsentiert", so Andreas Schumacher, Geschäftsführer des Fonds für Verkehrssicherheit.Das in Zusammenarbeit mit der Kommunikationsagentur Farner entwickelte Konzept soll motorisierte Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer für Gefahren sensibilisieren und sie dazu aufrufen, in der Nähe von Schulen wachsam zu sein und ihr Fahrverhalten entsprechend anzupassen. "Kinder reagieren oft unvorhersehbar - und das zeigt sich auch, wenn sie sich in der Nähe von Strassen aufhalten. Mit der Kampagne sollen Autofahrerinnen und Autofahrer dafür sensibilisiert und dabei unterstützt werden, die nötigen Reflexe zu entwickeln, um Schulwege für Kinder sicher zu machen", erklärt Barbara Sutter, Leiterin Präventionskampagnen beim TCS. Indem sie auf Zebrastreifen achten, ihre Geschwindigkeit verringern und ihre Umgebung aufmerksam wahrnehmen, können Autofahrerinnen und Autofahrer dazu beitragen, die Sicherheit von jungen Fussgängerinnen und Fussgängern erheblich zu verbessern.Neben Plakaten und Bannern an den Strassenrändern möchte der TCS eine Vielzahl von Akteuren in die Kampagne einbeziehen. Die Polizei, Lehrkräfte, Eltern und Gemeinden werden eingebunden, um auf das Thema hinzuweisen. Sie bekommen unter anderem Infomaterial, um aktiv mitzuwirken. Der TCS zeigt auf, wie wichtig es ist, eine breite Palette von Akteuren zu mobilisieren, um verantwortungsbewusstes Verhalten zu fördern und mit einfachen Massnahmen dafür zu sorgen, dass der Schulweg sicherer wird. Mit dieser Kampagne unterstreicht der TCS seine zentrale Rolle für die Verkehrssicherheit in der Schweiz.Pressekontakt:Marco Wölfli, Mediensprecher TCSTel. 058 827 34 03 | marco.woelfli@tcs.chpressetcs.ch | flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100928560