mydealz, Deutschlands größte Social-Shopping-Community, hat eine neue Partnerschaft mit Vonage angekündigt, um seinen Nutzern durch Rich Communication Services (RCS) ein Messaging-Erlebnis der nächsten Generation zu bieten. Durch die Nutzung der Spitzentechnologie von Vonage wird mydealz seinen Kunden eine interaktivere, personalisiertere und ansprechendere Kommunikation bieten, die darauf zugeschnitten ist, die Art und Weise zu verbessern, wie Käufer mit Angeboten in Kontakt treten. Vonage ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Kommunikationsdiensten, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, und Teil von Ericsson (NASDAQ: ERIC) ist.

Käufer verlangen nach Erlebnissen, die schneller, intuitiver und visuell ansprechender sind, wodurch traditionelle Kommunikationsformen für den Verbraucher weniger interessant werden. Die Implementierung von RCS geht direkt auf diese Bedürfnisse ein und ermöglicht es Marken, auf immer ansprechendere und umfassendere Weise mit Verbrauchern in Kontakt zu treten.

Mit dieser neuen Funktionalität wird mydealz nun Echtzeit-Benachrichtigungen über die heißesten Angebote, interaktive Einkaufserlebnisse durch Rich Media einschließlich Bilder und anklickbare Schaltflächen und maßgeschneiderte Angebote auf der Grundlage von Benutzerpräferenzen bereitstellen. Diese Weiterentwicklungen bieten den Benutzern nahtlose, intuitive und wirkungsvolle Möglichkeiten, Angebote direkt aus ihrem mobilen Nachrichten-Posteingang zu erkunden.

"Diese neue Funktion verbessert nicht nur das Nutzererlebnis, sondern positioniert mydealz auch als Pionier auf dem Markt", sagte Alex Wagner, VP Marketing bei mydealz. "Durch die Integration von Vonage RCS ist mydealz das erste Unternehmen in der Region, das diesen innovativen Kanal in seine Marketingstrategie einbezieht und so seinen Wettbewerbsvorteil in der digitalen Einkaufsbranche stärkt. Mit RCS sind wir in der Lage, unseren Nutzern zeitnahe, visuell ansprechende und personalisierte Deal-Benachrichtigungen zu bieten, wie es sie bisher noch nicht gab."

Mit Vonage RCS kann mydealz eine Reihe von Vorteilen nutzen, wie z. B. vertrauenswürdiges Nachrichten-Branding, verbesserte Reichweite, erhöhte Interaktion und gesteigerte Kundenzufriedenheit und das alles bei wettbewerbsfähigen Kosten. Dieser innovative Ansatz wird nicht nur die Art und Weise verbessern, wie Käufer Angebote entdecken, sondern auch den Ruf von mydealz als zukunftsorientierter Marktführer auf dem digitalen Marktplatz Deutschlands festigen.

Vonage spielte eine entscheidende Rolle bei der schnellen und reibungslosen Integration von RCS in die bestehenden Plattformen von mydealz. "Diese Partnerschaft mit mydealz ist ein hervorragendes Beispiel für unser Engagement, Unternehmen bei der Verbesserung ihrer digitalen Kommunikation zu unterstützen", so Seckin Arikan, Leiter der API bei Vonage. "Ich freue mich besonders, dass die RCS-Revolution in der Branche an Fahrt gewinnt. Als Teil der Ericsson-Gruppe widmen wir uns seit über einem Jahrzehnt der RCS-Entwicklung, und es ist wirklich aufregend, ihre Umsetzung mitzuerleben. Durch die Kombination unseres Fachwissens mit der strategischen Vision von mydealz ermöglichen wir es ihren Marketing- und CRM-Teams, dynamische, personalisierte Interaktionen direkt auf die Geräte der Benutzer zu liefern. Es geht nicht nur darum, Angebote zu teilen, sondern auch darum, die Kundenbindung durch sinnvolle und unvergessliche Einkaufserlebnisse zu stärken."

Weitere Informationen zu Vonage finden Sie unter www.vonage.com.

Über Vonage

Vonage, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Kommunikation, unterstützt Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation. Die Kommunikationsplattform von Vonage ist vollständig programmierbar und ermöglicht die Integration von Video, Sprache, Chat, Messaging, KI und Verifizierung in bestehende Produkte, Arbeitsabläufe und Systeme. Die Vonage-Anwendung für Conversational Commerce ermöglicht es Unternehmen, KI-gestützte Omnichannel-Erlebnisse zu schaffen, die den Umsatz steigern und die Kundenzufriedenheit erhöhen. Die vollständig programmierbaren Unified-Communications-, Contact-Center- und Conversational-Commerce-Anwendungen von Vonage basieren auf der Vonage-Plattform und ermöglichen es Unternehmen, ihre Kommunikation und Arbeitsweise im Büro oder aus der Ferne zu verändern und bieten so die nötige Flexibilität, um sinnvolle Interaktionen zu schaffen.

Vonage hat seinen Hauptsitz in New Jersey und Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Israel und Asien. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ericsson (NASDAQ: ERIC) und ein Geschäftsbereich innerhalb der Ericsson Group namens Business Area Global Communications Platform. Um Vonage auf X (früher bekannt als Twitter) zu folgen, besuchen Sie bitte twitter.com/vonage. Um auf LinkedIn zu folgen, besuchen Sie linkedin.com/company/Vonage/. Um ein Fan auf Facebook zu werden, gehen Sie zu facebook.com/vonage. Um sich auf YouTube anzumelden, besuchen Sie youtube.com/vonage.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

