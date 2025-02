Aufsichtsbehörden geben grünes Licht für erste regulierte Bank, die ausdrücklich befugt ist, US-Verbraucher mit dezentralem Finanzwesen zu verbinden, und läuten damit eine neue Ära des Blockchain-integrierten Bankwesens ein

Telcoin, ein Pionierunternehmen im Bereich Blockchain-basierter Finanzdienstleistungen, gab bekannt, dass sein Antrag, Nebraskas erste Institution für digitale Vermögenswerte zu werden, von der Bank- und Finanzbehörde des Bundesstaates unter Vorbehalt genehmigt wurde. Diese Genehmigung bringt die Telcoin Bank, eine Digital Asset Bank (digitale Vermögensbank), einen weiteren Schritt näher, die erste echte Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und Kryptowährungen zu schaffen.

Die Telcoin Bank ist nun im Begriff, die erste regulierte Kryptobank in den Vereinigten Staaten zu werden. Der anstehende Start wird den auf 200 Milliarden US-Dollar bezifferten Stablecoin-Markt erwartungsgemäß umwälzen und die Finanzlandschaft durch das Angebot vollständig regulierter, von Banken ausgegebener "Digital Cash"-Stablecoins sowie einer Reihe innovativer Blockchain-Banking-Produkte und -Dienstleistungen transformieren. Diese Entwicklung verspricht, die Akzeptanz von Kryptowährungen im Mainstream-Finanzwesen zu beschleunigen und Mobiltelefonnutzern weltweit einen beispiellosen Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen zu ermöglichen.

"Diese Genehmigung stellt für Telcoin und die gesamte US-Kryptoindustrie einen wichtigen Meilenstein dar", sagte Paul Neuner, Gründer und CEO von Telcoin. "Ich war schon immer der Meinung, dass der Schlüssel zur Nutzbarkeit von Kryptowährungen im Zahlungsverkehr und der Mainstream-Finanzwelt eine digitale Vermögensbank ist, die native Verbindungen zum bestehenden Finanzsystem hat." Neuner wies darauf hin, dass Wyoming und die OCC zwar bereits drei Lizenzen ausgestellt hatten, jedoch keine davon Zugang zum Fed-Zahlungssystem erhielt. "Die Lizenz in Nebraska schafft eine tatsächliche Banklizenz und ist die erste, die ausdrücklich dazu befugt ist, Verbraucher mit DeFi zu verbinden", fügte er hinzu.

Die Telcoin Bank soll ihren Betrieb planmäßig Anfang dieses Jahres aufnehmen und dabei den ersten von einer Bank ausgegebenen Stablecoin, eUSD, als Rückgrat ihrer umfassenderen Multiwährungsstrategie für digitales Bargeld einführen. "Wir schaffen das Internet des Geldes", erklärte Neuner, "in dem digitale Vermögensbanken weltweit frei handelbares digitales Bargeld ausgeben, das direkt zwischen Verbrauchern und Händlern umgesetzt werden kann."

Das Unternehmen sagte, dass dieser erste Anfang die Grundlage für eine breitere Palette von digitalen Finanzprodukten bilden wird. In Übereinstimmung mit dem Nebraska Financial Innovation Act, an dessen Ausarbeitung Telcoin beteiligt war und der 2021 in Kraft trat, wird die Telcoin Bank in Zukunft unter anderem befugt sein, Einlagen in Kryptowährungen entgegenzunehmen, DeFi-Staking-Programme zu ermöglichen und Kredite für digitale Vermögenswerte bereitzustellen. Der Start fällt auch mit Verbesserungen der Telcoin Wallet-Anwendung zusammen, die den Nutzern eine intuitive mobile Schnittstelle für den Zugriff auf Digital Cash und die innovativen Dienstleistungen der Telcoin Bank bietet.

Der Hauptsitz der Telcoin Group befindet sich in Singapur, wo das Unternehmen als großes Zahlungsinstitut zugelassen ist. Die Tochtergesellschaften der Gruppe sind auch als europäischer Anbieter von virtuellen Vermögenswerten in Litauen und als Gelddienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien registriert. Zudem war Telcoin das erste Blockchain-Unternehmen, das 2018 Mitglied der GSMA, der weltweit größten Organisation der Telekommunikationsbranche, wurde.

INFORMATIONEN ZU TELCOIN

Telcoin ist ein in 171 Ländern tätiges multinationales Fintech-Unternehmen, das das globale Finanzwesen durch die Verschmelzung von Blockchain-Technologie, Telekommunikation und Bankwesen revolutioniert. Telcoin führt die weltweit erste regulierte Blockchain-Bank und eUSD ein, einen bahnbrechenden, von einer Bank ausgegebenen "Digital Cash"-Stablecoin. Telcoin bietet sichere, selbstverwaltete Blockchain-Zahlungen und Bankdienstleistungen auf der ganzen Welt an, die von seiner eigenen dezentralen Finanzinfrastruktur unterstützt werden. Dieser konforme, bankenorientierte Ansatz nutzt das Potenzial der Blockchain, um die Art und Weise, wie die Welt im Internet mit Geld interagiert, neu zu definieren. Erfahren Sie mehr unter www.telco.in.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250204796112/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKT

Taylor Hadden

taylor@scrib3.co