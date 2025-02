Laut einem aktuellen Bericht von blackprint ist für das Jahr 2024 in Deutschland die höchste Anzahl aktiver PropTechs zu verzeichnen. Die Insolvenzen waren gegenüber dem Vorjahr 2023 rückläufig. Erstmals ist allerdings das Finanzierungsvolumen gesunken. Der nationale Innovations-Hub des Bau- und Immobiliensektors blackprintpartners GmbH (blackprint) mit Sitz in Frankfurt am Main hat den "blackprint PropTech Report" für das Jahr 2024 vorgelegt. Im Rahmen des Berichts beleuchtet blackprint die Entwicklungen ...

