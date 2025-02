Die Berichtssaison ist in vollem Gang, und auch zahlreiche europäische Großbanken legen nun ihre Zahlen vor. Gestern lieferte die hierzulande eher unbekannte Intesa Sanpaolo ihre jüngsten Quartalsergebnisse. Diese sind aus mehreren Gründen einen Blick wert.Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo steckt nach einem überraschend hohen Jahresgewinn eine Milliardensumme in den Rückkauf eigener Aktien. Bis zu zwei Milliarden Euro will das Institut dafür ausgeben. Im abgelaufenen Jahr verdiente Intesa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...