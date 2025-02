Der Goldpreis ist derzeit nicht aufzuhalten. Am Mittwoch hat er sowohl in Dollar als auch in Euro neue Rekordhochs erzielen können. Nicht zuletzt die anhaltende Unsicherheit über die Entwicklung des von den USA ausgehenden Handelskriegs unterstützt das Edelmetall. Die weltweite Nachfrage nach Gold nimmt massiv zu.Am Morgen hat Gold bei 2.860,68 Dollar ein neues Rekordhoch erreichen können. Mit dem jüngsten Kursanstieg konnte das frühere Hoch von Ende Oktober 2024 bei 2.790,10 Dollar damit klar hinter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...