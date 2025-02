Am deutschen Aktienmarkt haben am Dienstag die grünen Vorzeichen überwogen und der DAX die Marke von 21.500 zurückerobern können. Allerdings belasten die jüngsten Quartalsergebnisse in den USA (AMD, Alphabet) die Stimmung etwas, weshalb die Anleger auf neue Inflationsdaten aus den USA warten dürften. Unternehmenstechnisch stehen Allianz, Bechtle, Infineon, ProSiebenSat.1, Rheinmetall, Volkswagen Vz. und Vonovia im Fokus.

