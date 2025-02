DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Servicesektor im Januar gesunken

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Januar verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,0 (Dezember: 52,2) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Januar auf 50,2 (Vormonat: 52,2) Punkte gefallen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Euroraum-Lohnwachstum nimmt spürbar ab

Der Lohn-Tracker von Barclays deutet darauf hin, dass sich das Lohnwachstum im Euroraum spürbar abschwächen wird. Die Analysten erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) für das vierte Quartal unter Bezugnahme auf ihren eigenen Lohn-Tracker ein Wachstum auf Jahressicht von 4,1 (drittes Quartal: 5,4) Prozent melden wird. Der von Barclays selbst entwickelte Tracker dürfte im vierten Quartal noch ein Lohnwachstum von 3,4 Prozent anzeigen.

Fed/Daly plädiert für bedächtiges Vorgehen bei Zinsen und betont Unsicherheiten

Mary Daly hat es nicht eilig, die Zinsen zu senken, solange sich die Inflation nicht dem 2-Prozent-Ziel der Zentralbank nähert. Ein solides wirtschaftliches Umfeld verschaffe der Fed den Luxus, die Politik so lange beizubehalten, bis die Disinflation wieder an Fahrt gewinne, sagte die Präsidentin der Fed von San Francisco. "Die Wirtschaft ist 2025 in einer sehr guten Verfassung", betonte sie bei einer Veranstaltung des Commonwealth Club World Affairs of California. "Das Wachstum ist solide, der Arbeitsmarkt ist solide, und die Inflation geht zurück, wenn auch allmählich, aber wir bewegen uns auf unser 2-Prozent-Ziel zu."

Fed/Jefferson ruft zur Vorsicht bei weiteren Zinssenkungen auf

Die US-Notenbank sollte sich nach Ansicht ihres stellvertretenden Vorsitzenden Philip Jefferson mit weiteren Zinsanpassungen zurückhalten, so lange die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt stark bleiben. In einem Vortrag am Lafayette College in Easton (USA) sagte Jefferson, dass die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt nach einem soliden Jahr 2024 mit Schwung in das Jahr 2025 gekommen seien, was die Entscheidung der Fed vom Januar, die Zinsen nach drei Senkungen in Folge beizubehalten, unterstütze.

US-Zölle gegen Mexiko und Kanada nicht vom Tisch

Die Möglichkeit der Einführung von Zöllen auf US-Importe aus den beiden Nachbarländern Mexiko und Kanada ist nach Einschätzung von Michael Brown, Analyst bei Pepperstone, lediglich aufgeschoben, aber nicht gänzlich vom Tisch. "Tatsächlich könnte sich diese ganze Geschichte bis Anfang April hinziehen, wenn die von Präsident Trump angeordnete Überprüfung der US-Handelspolitik ihren Bericht vorlegen soll", erklärt der Stratege in einer Researchnote.

Trump: USA sollen Gazastreifen übernehmen

Nach der Vorstellung von US-Präsident Donald Trump sollen die USA langfristig die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen. Die fast zwei Millionen palästinensischen Bewohner sollen zudem dauerhaft in Nachbarländer umgesiedelt werden. "Die USA werden den Gazastreifen übernehmen", sagte Trump während einer Pressekonferenz mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. Ihm schwebe eine langfristige Eigentümer-Position vor, so Trump, die diesem Teil des Nahen Ostens, und womöglich sogar dem gesamten Nahen Osten, große Stabilität bringen würde.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Dez -0,7% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Dez PROGNOSE: unverändert gg Vm

Indonesien BIP 4Q +5,02% gg Vorjahr (PROG +4,89%)

Südkorea Verbraucherpreise Jan +2,2% (PROG: +2,0%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Jan +0,7% (PROG: +0,5%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Jan +1,9% gg Vorjahr, +0,5% gg Vormonat

Philippinen Verbraucherpreise Jan +2,9% gg Vorjahr (PROG +2,7%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Jan +2,6% gg Vorjahr

