Die VW-Aktie wackelt gewaltig. Kursverluste, Strafzahlungen und Handelszölle machen dem Autobauer schwer zu schaffen. Doch ist das ein klares Warnsignal für Anleger - oder gibt es hier eine versteckte Chance? Wir nehmen die aktuelle Lage für Sie unter die Lupe, werfen einen Blick auf die Zahlen und checken, ob sich ein Einstieg für Sie lohnt oder ob die Talfahrt noch weitergeht.

Fundamentale Lage: VW unter Druck - und das nicht zu knapp

Volkswagen ist seit Jahrzehnten eine echte Größe in der Autobranche. Doch für Anleger war das Investment in den letzten Jahren eher eine Achterbahnfahrt mit mehr Tiefen als Höhen. Wer 2015 eingestiegen ist, sitzt heute auf über 50 Prozent Verlust (ohne Dividenden gerechnet) - kein gutes Zeichen für Langfristanleger. Die Rendite ist negativ. Das Risiko hingegen hoch.

Aber als wäre das nicht schon genug, kommen jetzt noch größere Herausforderungen: Die Strafzölle, die Ex-US-Präsident Trump auf mexikanische und kanadische Waren verhängt hat, treffen VW besonders hart, weil Modelle wie der Jetta und Tiguan in Mexiko vom Band laufen - und mit höheren Produktionskosten schmelzen die Margen im Nordamerika-Geschäft dahin.

Als wäre das nicht schon genug, hängt über VW noch ein milliardenschwerer Streit in Indien. Die Konzerntochter Skoda soll satte 1,4 Milliarden US-Dollar an Zöllen nicht gezahlt haben. Falls VW den Prozess verliert, könnte sich diese Summe sogar verdoppeln - ein echter Schlag ins Kontor. Und das in einem Markt, der eigentlich riesiges Wachstumspotenzial hat.

Aber es gibt auch Lichtblicke: 2024 konnte Volkswagen immerhin einen Umsatz von rund 321 Milliarden Euro und einen Gewinn von 11,7 Milliarden Euro verbuchen. Klingt erstmal gut, aber reicht das auch, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen? Die Skepsis dürfte bleiben.

Charttechnik: VW kämpft mit der 200-Tage-Linie

Die Aktie hatte sich zuletzt mühsam hochgearbeitet - von 79,90 Euro auf knapp 100 Euro. Doch dann kam die Ernüchterung: An der wichtigen 200-Tage-Linie war Schluss. Seitdem geht es wieder bergab, und die nächste kritische Marke bei knapp 97 Euro ist bereits gefallen,

Jetzt wird es spannend, denn der nächste wichtige Support liegt beim EMA 50 bei rund 93,50 Euro, darunter lauern weitere Haltezonen bei 92,50 Euro und 90,00 Euro. Fallen die auch noch, könnte es richtig ungemütlich werden.

Aber es gibt auch Hoffnung: Der RSI (Relative-Stärke-Index) war zuletzt im überkauften Bereich - ein Zeichen, dass eine Gegenbewegung drin sein könnte. Zudem zeigt ein weiterer Momentumindikator, dass noch nicht alle Investoren das Handtuch geworfen haben. Sollte VW also die 105,00 Euro knacken, könnte sich das Blatt wieder wenden - aber danach sieht es aktuell nicht aus.

Kaufen oder lieber abwarten?

Die VW-Aktie ist momentan nichts für ungeduldige Investoren. Die fundamentalen Probleme - von US-Zöllen bis hin zum Indien-Desaster - werden den Konzern nicht so schnell loslassen. Andererseits: Vieles davon dürfte längst im Kurs eingepreist sein.

Für Investoren mit starken Nerven könnte sich hier also eine Chance auftun: Sollte VW es schaffen, die 105-Euro-Marke nachhaltig zu knacken, wäre das ein bullishes Signal.

Risiko hoch, Potenzial auch - aber nur für Mutige

Ein möglicher Trade könnte daher eine Stopp-Buy-Order für den Einstieg bei 105,10 Euro sein mit engem Trailingstopp und einem Kursziel bei 120 Euro.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

