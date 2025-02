Boston (www.anleihencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass die derzeitigen politischen Auseinandersetzungen in Deutschland nur eine begrenzte Auswirkung auf Bundesanleihen haben werden, so Annalisa Piazza, Fixed Income Research Analystin bei MFS Investment Management.Die Swap-Spreads - ein Maß für die Risikobereitschaft der Anleger - würden zwar bereits einige politische Veränderungen einpreisen, wie etwa einen größeren fiskalischen Spielraum. Die Experten würden aber davon ausgehen, dass Bundesanleihen mittelfristig der sichere Hafen für Anleger in europäische Staatsanleihen bleiben würden. ...

