Mainz (ots) -Der Schulabschluss naht, aber wie es danach beruflich weitergeht, ist noch offen? Warum die duale Ausbildung im Hörakustiker-Handwerk der Start in einen sinnstiftenden Traumberuf mit ausgezeichneten Karrierechancen ist, darüber informiert Janine Otto, Hörakustiker-Meisterin und Vizepräsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), beim "Digitalen Elternabend: Gesundheitshandwerke - Schnittstelle zwischen Technik und Mensch", der von der Bundesagentur für Arbeit in Kooperation mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) am 11. Februar 2025 um 18 Uhr veranstaltet wird. Die Teilnahme ist kostenlos.Hörakustikerin Janine Otto berichtet im Rahmen der Online-Veranstaltung zu Gesundheitshandwerken über die Tätigkeiten, die ihren modernen Gesundheitsberuf abwechslungsreich und attraktiv machen. Der Umgang mit digitaler Technik gehört ebenso dazu wie handwerkliche Aufgaben, naturwissenschaftliche und medizinische Kenntnisse sowie die Freude an Kommunikation mit hörbeeinträchtigten Menschen. Hörakustikerinnen und Hörakustiker gleichen eine Hörschwäche bestmöglich durch die individuelle Anpassung von Hörsystemen aus. Sie ermöglichen so mehr Lebensqualität.In Deutschland gibt es laut biha etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indizierten Schwerhörigkeit, wovon rund 3,7 Millionen bereits mit Hörsystemen versorgt sind. Der Fachkräftebedarf in der Hörakustik ist hoch. Daher ist die dreijährige duale Hörakustiker-Ausbildung, die im Betrieb und am Campus Hörakustik in Lübeck stattfindet, die Basis für einen Beruf mit exzellenter Beschäftigungsperspektive. Nach Ausbildungsabschluss mit dem Gesellenbrief sind die Meisterfortbildung, die Spezialisierung auf Fachgebiete, wie z.B. Kinderschwerhörigkeit, oder ein akademisches Studium der Hörakustik möglich.Wer auf der Suche nach dem passenden Beruf ist oder wer als Elternteil sein Kind bei der Berufswahl unterstützt, ist eingeladen, online live beim digitalen Elternabend dabei zu sein und mehr über den Beruf Hörakustiker/-in zu erfahren. Auch Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler in der Berufsorientierung beraten, sind willkommen.Online-Veranstaltung mit Hörakustikerin Janine Otto:Dienstag, 11. Februar 2025 - 18 bis 19 UhrDigitaler Elternabend zu Berufen derGesundheitshandwerke: Schnittstelle zwischen Technik und Mensch- Hörakustiker/-in- Zahntechniker/-in- Augenoptiker/-inTeilnahmelink zur Online-Veranstaltung:https://ots.de/l5gWr2Mehr Informationen zur Ausbildung im Hörakustiker-Handwerk:https://www.afh-luebeck.de/beruf/Wer sich für ein Praktikum oder eine Ausbildungsstelle bewerben möchte, findet Hörakustiker-Fachbetriebe in Wohnortnähe unter:https://www.hoerakustiker-suche.de/Pressekontakt:Nadine Röser, Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, roeser@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/5964388