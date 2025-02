Anleihe-Neuemission

Die FCR Immobilien AG hat in der vergangenen Woche eine neue bis zu 30 Mio. Euro schwere Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFCG6) aufgelegt. Während der fünfjährigen Anleihe-Laufzeit bietet der Handelsimmobilien-Spezialist aus Pullach bei München seinen Anlegern einen jährlichen Zinskupon in Höhe von 6,25% an. Noch bis Mitte Februar 2025 kann die nunmehr siebte FCR-Anleihe gezeichnet werden. Unternehmensgründer und Vorstand Falk Raudies erklärt uns, wie sich die FCR Immobilien AG aktuell entwickelt und welche Pläne er mit dem Unternehmen verfolgt.

Anleihen Finder: Herr Raudies, die FCR Immobilien AG bietet aktuell eine neue Unternehmensanleihe an. Wie sollen die Anleihe-Erlöse konkret verwendet werden und warum bleibt die Anleihe Ihr bevorzugtes Finanzierungsinstrument?

Falk Raudies: Unser bewährtes Anleihekonzept hat sich als stabil und erfolgreich erwiesen. Daher setzen wir diesen Weg mit unserer neuen 6,25 %-Anleihe konsequent fort. Seit 2014 haben wir sieben Unternehmensanleihen erfolgreich platziert und alle fälligen Anleihen fristgerecht und vollständig zurückgezahlt - ein klarer Beleg für unsere Verlässlichkeit. Mit der neuen Emission verfolgen wir zwei wesentliche Ziele: die nachhaltige Expansion unseres Immobilienportfolios sowie die Optimierung unserer Finanzstruktur. Die 6,25 %-Anleihe (WKN A4DFCG) mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren kann voraussichtlich bis zum 14.02.2025 über das Zeichnungstool DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse sowie über unsere Website gezeichnet werden. Die Notierung im Freiverkehr der Frankfurter Börse erfolgt voraussichtlich am 19.02.2025.

Anleihen Finder: Welche Investitionsprojekte haben Sie derzeit im Fokus? Wie sieht Ihre Transaktions-Pipeline für 2025 aus?

Falk Raudies: Unser strategischer Fokus liegt auf renditestarken Nahversorgungsimmobilien, da wir ...

