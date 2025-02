© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nati Harnik

Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat erneut Aktien von Sirius XM aufgekauft und seinen Anteil an dem Satellitenradio-Unternehmen auf über 35 Prozent erhöht. Was hat der Altmeister vor?Berkshire hat von Donnerstag bis Montag in separaten Transaktionen rund 2,3 Millionen Aktien für etwa 54 Millionen US-Dollar gekauft, wie aus einem Antrag bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission am Montagabend hervorgeht. Berkshire besitzt nun 35,4 Prozent von SiriusXM. Die Beteiligung ist 2,9 Milliarden US-Dollar wert. Anleger des Satellitenradiounternehmens freut das, die Sirius-Aktie beendete den Dienstagshandel mit einem Plus von 2,6 Prozent. Berkshire Hathaway kaufte erstmals 2016 …