Der Goldpreis jagt von einem Allzeithoch zum nächsten. Am Mittwoch-Vormittag liegt die Rekordlatte für eine Feinunze Gold am Spotmarkt bei 2.870 Dollar. Auch der 'kleine Bruder' Silber setzt zum Sprung an. Gerade hat der Silberpreis eine Chart-Hürde überwunden. Auch Silber-Aktien haben nun überdurchschnittliche Chancen. Mit der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident sind auch Edelmetalle in den Fokus gerückt. Silber hat im Gegensatz zu Gold noch keinen neuen Rekord erreicht. Dieses hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...