Bechtles Head of Investor Relations, Herr Link, nahm an der gut besuchten IT-Konferenz von mwb research teil und gab Einblicke in die neuesten Entwicklungen des Unternehmens. Eine Aufzeichnung der Präsentation ist verfügbar auf research-hub.de. Die Umsätze von Bechtle für das Geschäftsjahr 2024 gingen um etwa 2% im Vergleich zum Vorjahr auf 6,29 Mrd. EUR zurück und lagen damit leicht unter der Schätzung von mwb research in Höhe von 6,48 Mrd. EUR. Dies spiegelt die schwache Nachfrage wider, insbesondere in Deutschland und Frankreich. Trotz der herausfordernden Marktbedingungen übertraf die EBT-Marge mit 5,5% die Erwartungen von mwb research und des Marktes, was die ersten Auswirkungen der Kostensenkungsmaßnahmen verdeutlicht. Das Unternehmen bekräftigte sein Engagement für Digitalisierung, IT-Sicherheit und Künstliche Intelligenz, die weiterhin als zentrale langfristige Wachstumstreiber gelten. Mit einer möglichen Marktstabilisierung nach den deutschen Wahlen und weiteren Effizienzsteigerungen bleiben die Analysten zuversichtlich hinsichtlich der Zukunftsaussichten von Bechtle. mwb research bekräftigt die Kaufempfehlung (BUY) mit einem unveränderten Kursziel von 49,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bechtle%20AG