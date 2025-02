Die TUI-Aktie pendelt seit geraumer Zeit in einem engen Kursband um die Marke von 8 € herum. Was hält den Titel auf und welche Hürden wären zu überwinden, um einen Aufwärtstrend zu starten? Analyst erhöht Kursziel Das Analysehaus Jefferies hat sich am gestrigen Dienstag mal wieder zur TUI-Aktie zu Wort gemeldet. Zwar wurde die Einstufung auf "Hold" belassen, jedoch das Kursziel leicht von 7,50 auf 8,20 € angehoben. Analystin Jaina Mistry macht keinen ...

