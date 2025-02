Die PayPal-Aktie erlitt am gestrigen Dienstag mit einem Kursverlust von 13% einen herben Dämpfer. Damit verlor der Bezahldienstleister auf einen Schlag alle seit Oktober angefallenen Kursgewinne. Was war da los und haben Anleger wirklich Grund zur Sorge? Nicht alle Erwartungen erfüllt Es hat bei PayPal schon fast Tradition, dass der Technologiekonzern die Erwartungen des Marktes größtenteils erfüllt und trotzdem an der Börse abgestraft wird. So auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...