In Deutschland hatte Microsoft das Windows-Defender-VPN erst im Oktober 2024 verfügbar gemacht, jetzt läuft das Feature schon wieder aus. Zu den Gründen macht Microsoft nur vage Angaben. Nur noch bis zum 28. Februar können Abonnent:innen von Microsoft 365 den VPN-Dienst in Microsoft Defender for Individuals kostenlos nutzen. Für viele User:innen kommt das vor allem deshalb überraschend, weil das neue Feature damit nicht einmal ein halbes Jahr überlebt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...