PEPE Kurs aktuell: Frosch-Meme-Coin fällt auf 0,00001-Dollar-Support zurück

Nach einer massiven Korrektur ist der Kurs von PEPE auf das wichtige 0,00001-Dollar-Support-Niveau zurückgefallen, das in der Vergangenheit sowohl als Support als auch als Widerstand diente. Ob PEPE von hier aus eine Erholungsrallye starten kann oder weiter abrutscht, das wird in diesem Artikel diskutiert.

PEPE-Korrektur scheint kein Ende zu finden

Der Kurs des Frosch-Meme-Coins PEPE scheint sich nun bereits seit circa zwei Monaten regelrecht im freien Fall zu befinden. Tatsächlich hatte PEPE im vergangenen Jahr 2024 sein bisher mit Abstand stärkstes Jahr. Der Coin erlebte drei massive Wachstumsphasen. In der ersten konnte er seinen Wert gleich einmal verzehnfachen und erstmals das 0,00001-Dollar-Niveau erreichen.

Später, im Mai, ging es dann für PEPE sogar bis auf 0,000017 Dollar aufwärts, und zum Jahresende erlebte PEPE nochmals eine massive Rallye, die ihn auf sein bisher immer noch gültiges Allzeithoch von 0,00002825 Dollar steigen ließ. Seitdem hat der Hype um die meisten Meme-Coins jedoch wieder deutlich abgenommen, und bereits zum Jahreswechsel war PEPE wieder unter 0,00002 Dollar zurückgefallen.

Im Verlauf des letzten Monats erlebte er nun erneut eine massive Entwertung um über 50 Prozent, und erst innerhalb der letzten 24 Stunden ist PEPE zum ersten Mal seit langem wieder unter den wichtigen 0,00001-Dollar-Support gefallen. Inzwischen wird er zwar wieder knapp über diesem wichtigen Support-Niveau gehandelt, allerdings könnte es jederzeit soweit sein, dass er erneut unter die 0,00001-Dollar-Marke einbricht.

0,00001-Dollar-Support als Make-or-Break-Point

Das 0,00001-Dollar-Niveau wird nun von vielen Analysten als Make-or-Break-Marke für PEPE bezeichnet. Schließlich fungierte es im Verlauf des letzten Jahres häufig als wichtigstes Support-Niveau beziehungsweise auch als schwer überwindbarer Widerstand. Sollte es den Bullen gelingen, hier erneut Momentum aufzubauen und Kaufinteresse aufkommen, könnte PEPE vom 0,00001-Dollar-Niveau aus durchaus eine Erholungsrallye gelingen.

Falls das passiert, wären das 0,000013-Dollar-Niveau sowie das 0,000018-Dollar-Niveau die nächsten beiden Kursmarken, die es zu beachten gilt. Das Ganze wird jedoch auch maßgeblich davon abhängig sein, wie sich der restliche Kryptomarkt in den kommenden Tagen und Wochen entwickelt.

Auf der anderen Seite besteht natürlich die große Gefahr, dass PEPE nun wieder längerfristig unter 0,00001 Dollar zurückfällt. Falls der Coin einen negativen Retest des Kursniveaus erlebt und länger als 24 Stunden darunter bleibt, könnte es auch rasch weiter abwärts in Richtung 0,000008 Dollar gehen. Damit befände sich PEPE dann wieder in der Konsolidierungsrange, in der er auch 2024 von August bis November festgesteckt hatte.

Wegen der kurstechnisch extrem unsicheren Situation und des begrenzten Aufwärtspotenzials des Meme-Coins, bedingt durch seine bereits milliardenschwere Marktkapitalisierung, interessieren sich viele Anleger heute vor allem für Investitionen in jüngere Meme-Coins. Ein gutes Beispiel für einen solchen, der auch namentlich direkt in Konkurrenz zu PEPE steht, ist derzeit unter anderem WEPE.

Viele Anleger investieren jetzt stattdessen in WEPE

Das neue Projekt kombiniert die Popularität des Frosch-Memes PEPE mit der kultigen Finanzwelt aus Wolf of Wall Street und hat damit einen beachtlichen Hype ausgelöst. WEPE ist dabei aktuell noch nicht an Krypto-Börsen handelbar, sondern befindet sich in der Vorverkaufsphase.

Über die offizielle Website können Anleger den Coin bereits jetzt erwerben, bevor er sein erstes Listing erhält. In den vergangenen Wochen wurde hier bereits eine beeindruckende Summe von fast 70 Millionen Dollar an Investitionen gesammelt. Damit gehört WEPE schon jetzt zu den erfolgreichsten Presale-Meme-Coins der letzten Monate und könnte sich nach dem Börsenstart durchaus auch zu einer festen Größe im Markt entwickeln. Von manchen Community-Mitgliedern wird er gar als bester Krypto Presale betietelt.

Anleger haben derzeit noch die Möglichkeit, WEPE zu einem rabattierten Festpreis von 0,0003665 Dollar zu kaufen. Neben potenziellen Kursgewinnen bietet das Projekt zusätzlich die Möglichkeit des Stakings, womit sich eine jährliche Rendite von bis zu 18 Prozent verdienen lässt.

