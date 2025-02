ANKARA (dpa-AFX) - Die Türkei hat Pläne des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump für die Bevölkerung im Gazastreifen als "Abschiebung" bezeichnet und verurteilt. "Die Frage der Abschiebung kann weder von uns noch von der Region akzeptiert werden. Schon der Gedanke daran ist sinnlos. Es ist falsch, das überhaupt zur Debatte zu stellen", sagte Außenminister Hakan Fidan.

Laut den von Trump vorgelegten Plänen für die Zukunft Gazas soll der Küstenstreifen in den "Besitz" der USA übergehen. Die palästinensischen Einwohner sollen nach Trumps Willen dauerhaft in anderen arabischen Staaten der Region leben. Trump schließt auch eine Entsendung amerikanischer Soldaten in den Gazastreifen nicht aus./apo/DP/men