Auf der "Focus on IT"-Konferenz von mwb research teilte cyan AGs CEO Thomas Kicker spannende Neuigkeiten zur Expansion und zukünftigen Strategie des Unternehmens mit. Nach Erreichen der Ziele für das Geschäftsjahr 2024, einschließlich des Cashflow-Break-even, skaliert cyan nun über den Telekommunikationssektor hinaus und sichert Partnerschaften in Nord- und Südamerika sowie Asien. Mit Guard 360, dem neuen Cybersicherheitsprodukt für KMUs, adressiert das Unternehmen einen bislang unterversorgten, aber wachstumsstarken Markt. Während cyan eine solide finanzielle Position beibehält, könnten Investitionen in Wachstumschancen weiter steigen. Die vorläufigen Finanzzahlen werden für Ende Februar/Anfang März erwartet. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung (BUY) mit einem unveränderten Kursziel von 3,85 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/cyan%20AG