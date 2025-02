OSLO/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Optimistische Geschäftssignale von Nordic Semiconductor haben den Aktien des Halbleiterherstellers am Mittwoch zu einem Kurssprung verholfen. An der Börse in Oslo gewannen sie am Vormittag zeitweise mehr als ein Fünftel auf den höchsten Stand seit Ende September.

Die Norweger sehen eine allmähliche Erholung in allen Endmärkten. Mit ihrer Umsatzprognose für das erste Quartal übertrafen sie die Erwartungen. Die Aufträge individueller Kunden sollten die saisonale Schwäche wettmachen, die normalerweise zu Beginn des Jahres zu erwarten sei, hieß es vom Konzern.

Sollte es positive Hinweise auch für den weiteren Verlauf im Jahr 2025 geben, hätten die Marktschätzungen wohl noch deutlich Luft nach oben, schrieben die Experten von Barclays. Entscheidend sei, ob sich der breiter gefasste Halbleitermarkt 2025 erholen werde. Anzeichen dafür seien derzeit aber noch nicht auszumachen. Für Analystin Olivia Honychurch vom Invstmenthaus Jefferies ist Nordic Semiconductor ein "Top Pick" in diesem Jahr. Sie hat großes Vertrauen in das Gewinnwachstum der Norweger bis 2026.

Aus der Halbleiterbranche kamen jüngst unterschiedliche Signale. Nordic Semiconductor und Infineon zeigten sich optimistischer. NXP Semiconductors, Texas Instruments und STMicroelectronics hingegen dämpften die Erwartungen.

Infineon gaben am Mittwoch zuletzt etwas nach, hatten allerdings am Vortag über 10 Prozent gewonnen. STMicro verloren zur Wochenmitte rund 2 Prozent. Hier sorgte ein gestrichenes "Outperform"-Votum von Bernstein Research für Abgabedruck. Im Gegensatz zum deutschen Infineon-Konzern hätten sich die Franzosen für 2025 keine klaren Ziele gesetzt, schrieb Analystin Sara Russo. Infineon habe diese dank des Währungsaufwindes sogar leicht aufgestockt./ajx/ag/mis