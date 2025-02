Alphabet - Kursrutsch nach enttäuschenden Quartalszahlen & Webinar zur Depotabsicherung

Werbung







Geringeres Wachstum lässt die Alphabet-Aktie vorbörslich fallen.



Der Google-Mutterkonzern legte Dienstagnacht deutscher Zeit seine Zahlen für das vergangene Quartal vor. Der Umsatz betrug 96,47 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, bei einem Gewinn von 26,54 Milliarden US-Dollar. Damit blieb das Umsatzwachstum hinter den 13 Prozent im selben Quartal in 2023 zurück.



Auf das Jahr 2024 gerechnet belief sich der Umsatz auf 350,02 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 100,12 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 14 Prozent bzw. 36 Prozent im Vergleich zu 2023.



Das Unternehmen verkündete zudem seinen Plan, im Jahr 2025 75 Milliarden US-Dollar im Rahmen seiner AI-Strategie investieren zu wollen. Dabei geht es vor allem um Investitionen in seine technische Infrastruktur, primär Server und Rechenzentren.



Der Markt reagierte negativ auf die veröffentlichten Zahlen. Ein Grund dafür könnte das niedrigere Wachstum in Alphabets Kerngeschäft sein: die Einnahmen mit Werbeanzeigen über YouTube und Google. Dieses wuchs im vergangenen Quartal weniger als im Vorjahreszeitraum. Im vorbörslichen Handel fiel der Aktienkurs zwischenzeitlich um mehr als 7 Prozent auf 191,54 US-Dollar.









