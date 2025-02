Die globale Cloud-Kommunikationsplattform Infobip wurde in der IDC MarketScape: Worldwide Communications Platform as a Service (CPaaS) 2025 Vendor Assessment als Marktführer ausgezeichnet. Dies ist das dritte Mal, dass Infobip in diesem Bericht als Marktführer ausgezeichnet wurde.

Dem Bericht zufolge ist "Infobip ein wichtiger Akteur auf dem CPaaS-Markt mit einer globalen Präsenz und starken Fähigkeiten, die durch sein breites Portfolio für Unternehmen sowie ein Serviceangebot auf Carrier-Niveau untermauert werden."

Courtney Munroe, Research Vice President, Worldwide Telecommunications Research bei IDC, sagte: "Infobip verfügt über eine agile Organisationsstruktur und Innovationsfreude, um den sich wandelnden Unternehmensanforderungen gerecht zu werden, was die kontinuierliche Erweiterung seiner Fähigkeiten und globalen Präsenz fördert. Die starke Breite und Tiefe der Dienstleistungen des Unternehmens hat es ihm ermöglicht, schnell zu wachsen und gleichzeitig eine starke finanzielle Position zu bewahren."

Silvio Kutic, CEO von Infobip, sagte: "Im vergangenen Jahr hat Infobip weiter in innovative neue Dienstleistungen investiert. So ermöglichen beispielsweise unser AI Hub und unsere RCS Business Messaging Solution Unternehmen und Marken, ihren Kunden sofortige, personalisierte Antworten und außergewöhnliche Konversationserlebnisse zu bieten. Wir glauben, dass unsere Anerkennung durch IDC MarketScape als führendes Unternehmen auf dem CPaaS-Markt zum dritten Mal unser Engagement widerspiegelt, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Kundenbeziehungen zu transformieren, die Loyalität zu erhöhen und zu wachsen."

Hier finden Sie einen Auszug aus der IDC MarketScape: Worldwide Communications Platform as a Service (CPaaS) 2025 Vendor Assessment (doc US52039625, Februar 2025): https://www.infobip.com/analyst-reports/infobip-recognized-as-a-global-leader-by-idcs-cpaas-marketscape-for-third-time.

Über IDC MarketScape

Das Anbieterbewertungsmodell von IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethodik, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologiekäufern auch eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, vernetzte Erfahrungen in allen Phasen der Customer Journey zu schaffen.

