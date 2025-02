In China lag der zusammengerechnete Elektro-Marktanteil von Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes und Porsche im vergangenen Jahr laut einem Bericht nur noch bei rund fünf Prozent. 2023 waren es noch 6,5 Prozent. Die deutschen Hersteller haben 2024 lediglich 325.637 Elektroautos in China zugelassen, wie das "Handelsblatt" auf Grundlage von Daten des Dienstleisters Marklines errechnet hat. Gegenüber 2023 entspricht das zwar einem Plus von 2,8 Prozent, das ...

