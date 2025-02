Hamburg (ots) -Nie war es so wichtig wie derzeit, dass auch Behörden und Politiker:innen starke Stimmen in sozialen Netzwerken sind. Damit sie gehört und gesehen werden, müssen Ämter und politische Player die Sprache der Social-Media-User sprechen!In diesem Webinar geht es um wichtige Social-Media-Trends für das Jahr 2025, die der Schlüssel zu Ihrem Kommunikationserfolg sein können.Social-Media-Trends für Behörden und Politik in 2025Termin: Mittwoch, 9. April 2025, 14:00 - 15:30 UhrIm Gegensatz zu Unternehmen verkaufen Behörden, Ämter, Parteien und Fraktionen auf Social Media kein Produkt, sondern stehen für wunderbare öffentliche Werte wie Bürgernähe, Vertrauen und Demokratie! Social-Media-Verantwortliche in der Politik und in Behörden haben besondere Aufgaben: Sie sind nicht nur Sprachrohr, sondern auch Vermittler zwischen öffentlichen Institutionen und Bürger:innen.Damit dies auf Plattformen wie Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok und Co. gelingt und Sie Ihre Zielgruppen erreichen, verrät Profi Christiane Germann die wichtigsten Social-Media-Trends 2025 speziell für Behörden und politische Organisationen. Die Referentin ist Spezialistin für Social-Media Kommunikation in politiknahen Institutionen.Programm- Wie wichtig sind Corporate Influencer für Behörden und Politik?- Welche Plattform passt zu uns?- Duzen oder siezen wir unsere Bürger:innen auf Social Media?- Storytelling: Wie können wir mit trockenen Themen unsere Fans und Follower begeistern?- Wie finden wir eine authentische Bildsprache?Das Webinar richtet sich an Social-Media-Verantwortliche in Behörden (Ministerien, Bundes- und Landesämter, Kommunen) sowie in politischen Institutionen (Parteien, Fraktionen, Abgeordneten- und Wahlkampf-Büros).Unsere Expertin Christiane Germann war 15 Jahre lang Beamtin. 2018 gründete sie die Agentur amtzweinull, die Behörden und politischen Institutionen in Sachen Social Media unterstützt und fortbildet. Am 8. April 2025 erscheint ihr neues Fachbuch "Dialog! Social Media für Behörden, Politik und Institutionen" (gemeinsam mit Wolfgang Ainetter) im Rheinwerk Verlag.Key Facts- Termin: Mittwoch, 9. April 2025, 14:00 - 15:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestzahl Teilnehmende: 10- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/relevante-social-media-trends-fur-behorden-und-politik-registrierung-1230237877609).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5964662