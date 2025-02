NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Janardan Menon rechnet bei den Münchnern mit weiteren positiven Überraschungen und anschließend steigenden Markterwartungen. Dies schrieb in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung zu Zahlen und Ausblick vom Vortag/ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 16:00 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004