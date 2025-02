Agnico Eagle Mines Ltd. und O3 Mining Inc. geben den Auslauf des vom Board of Directors genehmigten Übernahmeangebots von Agnico Eagle für alle ausstehenden Stammaktien von O3 Mining zu einem Preis von 1,67 $ pro Stammaktie bekannt. Agnico Eagle hat insgesamt 114.785.237 Stammaktien übernommen, die im Rahmen des Angebots angedient wurden, was ungefähr 95,6% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien entspricht. Der für die angedienten Aktien zu zahlende Gesamtbetrag beläuft sich auf 7.282.546 $. Agnico Eagle wird die hinterlegten Aktien bis zum 6. Februar 2025 bezahlen.Agnico Eagle Abitibi Acquisition Corp, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Agnico Eagle, und O3 Mining werden gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) fusionieren, wobei das fusionierte Unternehmen (Amalco) eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Agnico Eagle wird. Die Verschmelzung wird eine im Angebot vorgesehene nachfolgende Akquisitionstransaktion darstellen, durch die Agnico Eagle das Eigentum an 100% der Stammaktien erwerben wird.Der Abschluss der Fusion wird vor dem 31. März 2025 erwartet. Nach Abschluss des Zusammenschlusses werden die Stammaktien von der TSX Venture Exchange zurückgezogen und O3 Mining wird bei der Ontario Securities Commission beantragen, kein berichtspflichtiger Emittent gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen mehr zu sein. Sobald O3 Mining kein meldepflichtiger Emittent mehr ist, wird O3 Mining nicht mehr den laufenden Offenlegungs- und Berichterstattungspflichten unterliegen und wird ein privates Unternehmen sein, das sich zu 100% im Besitz von Agnico Eagle befindet.O3 Mining ist ein Goldexplorations- und Minenerschließungsunternehmen mit Sitz in Québec, Kanada, in unmittelbarer Nähe der Mine Canadian Malartic von Agnico Eagle. O3 Mining besitzt 100% aller seiner Liegenschaften (128.680 Hektar) in Québec. Der wichtigste Vermögenswert des Unternehmens ist das Projekt Marban Alliance in Québec, das O3 Mining in den letzten fünf Jahren in die nächste Entwicklungsphase geführt hat.Agnico Eagle ist ein führendes Goldbergbauunternehmen mit Sitz in Kanada und der drittgrößte Goldproduzent der Welt. Das Unternehmen fördert Edelmetalle in Betrieben in Kanada, Australien, Finnland und Mexiko und verfügt über eine Reihe von hochwertigen Explorations- und Entwicklungsprojekten.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de