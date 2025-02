Berlin (ots) -Das Synthesizer Museum Berlin lädt ein zu seiner ersten Ausstellung. Am 12. Februar 2025 startet in Berlin Kreuzberg die temporäre Ausstellung mit über 50 legendären und seltenen Synthesizern und nahe verwandten elektronischen Instrumenten. Diese einzigartige Sammlung von genre-definierenden Exponaten lädt ein zu einer spannenden Zeitreise durch die Entwicklung derjenigen Instrumente ein, das die Popmusik wie kein anderes geprägt hat."Berlin ist der perfekte Ort, um die Geschichte des Synthesizers zu feiern und seinen kulturellenEinfluss für ein breites Publikum erlebbar zu machen", erklärt Michael Soltau, Filmmusik-Komponist und Initiator des Museums. "Von der "Berliner Schule" mit Tangerine Dream, über die "Berlin Trilogie" von David Bowie, bis hin zur Berliner Techno-Szene hat unsere Stadt dabei eine Schlüsselrolle gespielt."Besucher erhalten neben einem spannende Einblicke in die Chronik des Instruments, auch die Möglichkeit, ausgewählte Instrumente einmal selbst auszuprobieren - ein besonderes Highlightnicht nur für Musiker und Musikbegeisterte.Weiteren Mehrwert bieten die geführten Touren, bei denen Audio-Experten und Musiker wieThorsten Quaeschning (Tangerine Dream) die Funktionsweise der Exponate erläutern. Dabeierfahren die Besucher wie berühmte Tracks entstanden sind und welche Synthesizer dabei einezentrale Rolle spielten.Regelmäßige Musikevents und Workshops runden das Angebot ab.Die Ausstellung markiert den Startschuss für die Etablierung eines dauerhaften Standorts des Museums in Berlin. Mit jährlich über 14 Millionen Museumsbesuchern, von denen 70 % Touristensind, ergänzt das Synthesizer Museum das vielfältige kulturelle Angebot der Hauptstadt.Pressekontakt:Synthesizer Museum BerlinMichael SoltauPaul-Lincke-Ufer 8EDoormanbüro10999 Berlinpr@synthesizermuseum.infoOriginal-Content von: Synthesizer Museum Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178596/5964677