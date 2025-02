Die Vonovia-Aktie gehört am Mittwoch zu den größeren Gewinnern im DAX. Doch kann der Titel für Anleger jetzt noch mehr Kurschancen bieten? Zumindest die Experten scheinen optimistisch zu sein. Positive Stimmen von den Analysten Die Vonovia-Aktie gehört am Mittwoch zu den Gewinnern im DAX mit einem Plus von +2,5%. Ursache dafür sind zwei Analystenkommentare für den Wert, die Anleger wieder optimistischer machen. So senkte die Investmentbank Goldman ...

