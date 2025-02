Die Alphabet-Aktie knickt am Mittwochmorgen um über -7% ein. Anleger sollten dabei jedoch nicht vergessen, dass der Technologiekonzern erst am gestrigen Dienstag auf ein neues Allzeithoch geklettert war. Sind die Quartals- und Jahresergebnisse von Alphabet so enttäuschend ausgefallen? Und wie sollten sich Anleger nun positionieren? Umsatz unter den Erwartungen Ein Grund für die negative Kursreaktion der Alphabet-Aktie war die Umsatzentwicklung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...