Mit dem Wahlkampf und der Amtseinführung Donald Trumps als neuer US-Präsident war klar: Jetzt kommt Bewegung in den Kryptomarkt. Krypto-Gegner, wie Gary Gensler verließen die SEC, immer wieder ist die Rede von Bitcoin als mögliche nationale Reservewährung. Welche Aufgaben die neue Task Force der SEC hat und welche Produkte im Bereich der Zertifikate spannend sind, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann, Vontobel. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin