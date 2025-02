Die Siemens Energy-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Anstieg von 3,1 Prozent auf 55,82 Euro im XETRA-Handel. Trotz der zunächst verhaltenen Marktreaktion auf die Prognose des dänischen Windturbinenherstellers Vestas konnte sich das Papier des deutschen Energietechnikkonzerns deutlich im Plus behaupten. Die positive Entwicklung steht im Kontrast zum Jahresbeginn, als die Aktie noch deutliche Schwankungen aufwies. Mit dem aktuellen Kurs liegt das Papier nur etwa 8,2 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 60,40 Euro, das erst kürzlich am 24. Januar erreicht wurde.

Marktposition im Windenergie-Sektor

Die robuste Kursentwicklung von Siemens Energy spiegelt die dynamische Situation im Windenergiemarkt wider. Während der Konkurrent Vestas für 2025 zusätzliche Produktionskosten durch den Ausbau in den USA und Europa ankündigte, zeigt sich die Position von Siemens Energy gefestigt. Das Unternehmen profitiert von der generell positiven Stimmung im Sektor, die sich in steigenden Auftragseingängen und verbesserten Marktbedingungen manifestiert. Analysten prognostizieren für Siemens Energy im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 0,800 Euro je Aktie, was das wachsende Vertrauen in die operative Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

Siemens Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siemens Energy-Analyse vom 5. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Siemens Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...