Hamburg (ots) -Es gibt Momente, in denen es Zeit ist, das sichtbar zu machen, was bereits gewachsen ist. Mit Freude verkündet die OTTO DÖRNER Gruppe die Umfirmierung zweier langjähriger Tochterunternehmen:- Die Steinburger Mühle Entsorgung GmbH wird zur OTTO DÖRNER Steinburger Mühle Entsorgung GmbH.- Die Feddersen & Starke Recycling Service GmbH & Co. KG trägt künftig den Namen OTTO DÖRNER Feddersen & Starke GmbH & Co. KG.Neuer Name - gleiche Werte, gemeinsame ZukunftDie OTTO DÖRNER Gruppe steht für Vertrauen, Zusammenarbeit und nachhaltige Lösungen. Viele Projektleiter:innen wissen, wie herausfordernd es ist, die Ver- und Entsorgung auf Baustellen zu managen. Die OTTO DÖRNER Gruppe sorgt dafür, dass Abfälle zuverlässig entsorgt und Baustellen reibungslos mit Kies, Sand und anderen Baustoffen beliefert werden - damit Bauprojekte erfolgreich umgesetzt werden können. Im Einklang mit der Unternmehmensmission: "Wir schaffen gemeinsam eine bessere Welt, weil wir in allem und jedem das Wertvolle sehen." hat diese langjährige Partnerschaft die Unternehmen gestärkt und neue Möglichkeiten eröffnet. Nun wird diese starke Zugehörigkeit auch nach außen sichtbar.Für Kund:innen und Partner:innen ändern sich nur die E-Mailadressen - und, dass die Verbundenheit nun unter einem klar erkennbaren Namen erstrahlt. Die vertrauten Ansprechpartner:innen, bewährten Abläufe und das Engagement bleiben unverändert.Ein starkes Zeichen für ZusammenhaltJens Magheli, Geschäftsführer der OTTO DÖRNER Steinburger Mühle Entsorgung GmbH, bringt es auf den Punkt: "Der Mittelstand hält nicht nur zusammen - er wächst auch zusammen."Kirstin Doroba und Enno Simonis, Geschäftsführung der OTTO DÖRNER Feddersen & Starke GmbH & Co. KG, betonen: "Diese neue Firmierung ist kein Wandel, sondern ein klares Bekenntnis zur gewachsenen Partnerschaft."Zusammen weiterwachsenMit diesen Umfirmierungen feiert die OTTO DÖRNER Gruppe ihre gemeinsame Vergangenheit und blickt voller Zuversicht in die Zukunft. Sie folgt weiterhin ihrer Mission, in allem und jedem das Wertvolle zu sehen, und dankt ihren Kund:innen und Partner:innen für das entgegengebrachte Vertrauen. Die OTTO DÖRNER Gruppe freut sich darauf, diesen Weg mit Ihnen fortzusetzen - mit bekannten Gesichtern unter neuen, starken Namen.