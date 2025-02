Frankfurt am Main (ots) -Virtuelle Assistenten, Analysesoftware und generative KI: Die Bildungsmedienanbieter machen mit innovativen Produkten und Dienstleistungen das Lehren und Lernen noch einfacher. Einen Überblick über die Neuheiten im Frühjahr 2025 gibt der Verband Bildungsmedien e. V. jetzt in einer Linkliste.Die Bildungsmedienverlage entwickeln Produkte und Dienstleistungen, die helfen, konkrete Lernziele zu erreichen - abgestimmt auf die individuellen curricularen Anforderungen der Bundesländer, Schulformen und Schulfächer.KI-Anwendungen ermöglichen zum Beispiel einen intelligenten Zugriff auf die vielfältigen didaktisch geprüften Materialien im Schulbuch, Serviceband und den weiteren Lehrwerksmaterialien. Sie können genutzt werden, um den Lernstand eines Schülers oder einer Schülerin festzustellen und Lernende mit individuellem Feedback zu begleiten. Intelligente Handschrifterkennung wird zur Selbstkorrektur von Arbeitsblättern, -heften oder Hausaufgaben eingesetzt. Und Lehrkräfte können mit den Anwendungen der Bildungsmedienverlage kreative Ideen und Konzepte für Elternabende oder Exkursionen entwickeln, Elternbriefe in verschiedenen Fremdsprachen erstellen lassen oder individuelle To-do-Listen für Klassenfahrten erstellen.Ob Unterrichtsvorbereitung, -durchführung oder selbständiges Lernen: Die professionellen Bildungsmedienanbieter in Deutschland unterstützen Lehrende und Lernende dabei, KI sicher und zuverlässig anzuwenden und die neuen technischen Möglichkeiten didaktisch nutzbar zu machen.Aktuelle Produktbeispiele und mehr Informationen rund um KI in der Schule finden Sie jetzt unter https://bildungsmedien.de/ki-in-der-schule.Veranstaltungshinweis:KI in der Schule. Presserundgang der Bildungsmedienanbieter auf der didacta - die Bildungsmesse 2025 in StuttgartDer Presserundgang des Verband Bildungsmedien e. V. besucht fünf Messe-Stände und gibt einen Überblick über Produkt-Neuheiten und -Trends. Wir laden Sie dazu herzlich ein:didacta - die Bildungsmesse in Stuttgart12. Februar 2025, 10.30 bis 12.00 UhrStart: Verband Bildungsmedien e. V., Halle 3, Stand 3A13Mehr Informationen und Anmeldung: https://ots.de/vxd49GDer Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.https://bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5964755