FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Lagerlogistik habe starke Eckdaten für das vierte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Gael de-Bray am Dienstag in seinem Kommentar. Er kappte zwar seine Ergebnisschätzung für 2025 wegen geringerer Margenerwartungen im Bereich Industrial Trucks & Services. Die Anleger schauten aber wohl bereits über 2025 hinaus, denn dann sollten Sparmaßnahmen Wirkung zeigen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KGX8881