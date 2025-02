Diese Unternehmensbilanzen bewegen die Kurse am DonnerstagEin geschäftiger Tag, geprägt von den Jahreszahlen von Siemens Healthineers, ING und ArcelorMittal. Auch die Beschlüsse der Bank of England und die Industrieaufträge aus Deutschland könnten die Märkte beeinflussen. In den USA stehen zudem Produktivitätsdaten und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf der Tagesordnung. TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen07:00 DEU: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...