Hamburg (ots) -Zum sogenannten Tag der Liebenden, dem Valentinstag, gibt es ebenso wie bei anderen Geschenkanlässen die unterschiedlichsten Einstellungen, was seine Gestaltung und ein Präsent angehen. Die Bandbreite reicht von "völlig ignorieren" über beispielsweise ein an den Badezimmerspiegel gesprühtes Herz, ein besonders schön bereitetes Frühstück, eventuell mit einer roten Rose dazu, einen Blumenstrauß, Theaterbesuch oder chic essen gehen bis zur Überraschungsreise oder zum Einkaräter.Selbstverständlich hat jede Person die freie Entscheidung, ob, wann und was sie schenkt. Dennoch ist es empfehlenswert, vorab die Frage zu klären: "Wie findet es mein 'Herzensmensch', wenn ich den Tag einfach ohne irgendeine Geste vorbeigehen lasse?"Besteht bei einem Paar Einigkeit darüber, dass alles doch nur eine "Gewinnmaximierung für Blumengeschäfte" oder "Teil des Konsumterrors" darstellt und ansonsten keinerlei Bedeutung hat, sind weitere Überlegungen überflüssig.Andernfalls, oder wenn jemand gerne schenkt und mit Vergnügen freudige Überraschungen bereitet, lohnt es, sich Gedanken über das "Wie?" zu machen. Wobei es hier sicher nicht vorrangig um materielle Werte geht. Oft wird eine liebevoll erdachte Kleinigkeit wie eine größere Kostbarkeit empfunden als ein gedankenlos erworbenes teures Präsent.Übrigens: Die Meinung, dass Schenken am Valentinstag nur von Mann zu Frau stattzufinden hätte, ist Schnee von vor-vorgestern. Wer wollte spendierfreudigen Frauen wohl einleuchtend erklären, warum sie nicht das gleiche Recht hätten, ihrem "Liebsten" eine Freude zu bereiten wie umgekehrt? Oder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Lebenden weismachen wollen, dass der Valentinstag ungeeignet wäre, ihn für eine Liebesbezeigung zu nutzen?Pressekontakt:Inge Wolff - Vorsitzende Arbeitskreis Umgangsformen InternationalPräsidentin Bundesverband für AUI-Business-Knigge Training und Coaching e. V.Präsidentin Umgangsformen-Akademie Deutschlands e. V.Telefon: (01 75) 7 44 11 18, E-Mail: inge.wolff.umgangsformen@t-online.deKarl-Werner Wiemers"WDTU Service GmbH" - Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V.Telefon: (0 40) 50 05 82-24, E-Mail: karl-werner.wiemers@tanzen.deOriginal-Content von: Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43684/5964789