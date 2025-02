GoGold Resources: 16 Millionen Unzen jährlich geplant - Silberproduzent mit Wachstumspotential

Anzeige / Werbung Mit dem Los Ricos South Projekt stehen sie kurz vor dem Produktionsstart - die Lizenz ist der letzte Schritt. Geplant sind 8 MOZ jährliche Produktion bei niedrigen Kosten von 12,50 USD/Unze, was das Upside-Potential bei steigenden Silberpreisen aufzeigt.Das Unternehmen verfügt über einen starken Cashbestand von 76 Mio. USD und generiert stabile Einnahmen durch das bereits produzierende Parral-Projekt, das jährlich 1,5 Millionen Unzen Silberäquivalent fördert.Mit Los Ricos North gibt es zudem eine zweite Wac Mit dem Los Ricos South Projekt stehen sie kurz vor dem Produktionsstart - die Lizenz ist der letzte Schritt. Geplant sind 8 MOZ jährliche Produktion bei niedrigen Kosten von 12,50 USD/Unze, was das Upside-Potential bei steigenden Silberpreisen aufzeigt.Das Unternehmen verfügt über einen starken Cashbestand von 76 Mio. USD und generiert stabile Einnahmen durch das bereits produzierende Parral-Projekt, das jährlich 1,5 Millionen Unzen Silberäquivalent fördert.Mit Los Ricos North gibt es zudem eine zweite Wachstumsquelle im Portfolio - geht der Plan auf, so könnten beide Projekte in den nächsten Jahren bis zu 16 MOZ Jahresproduktion erreichen - das entspricht der produktion von Großkonzernen wie Hecla Mining. Das musst du wissen! GoGold Resources überzeugt mit einer klaren Wachstumsstrategie, die sich auf drei zentrale Projekte stützt: Parral, Los Ricos South und Los Ricos North.



Anders als andere mexikanische Bergbauunternehmen sieht GoGold Resources eine Untertagemine für Los Ricos South vor, dadurch erhofft sich das Unternehmen eine schnelle Lizenzvergabe. Lageplan der Projekte von GoGold in Mexico Parral - Die solide Basis Das Parral-Projekt liefert seit mehreren Jahren eine stabile Produktion von 1,5MOZ Silberäquivalent (AgEq: kombinierter Wert verschiedener Metalle dem Silberpreis angeglichen) und generiert dadurch kontinuierlich Einnahmen für GoGold. Diese Einnahmen ermöglichen es dem Unternehmen, die Entwicklung seiner vielversprechenden Los-Ricos-Projekte voranzutreiben, ohne auf umfangreiche Fremdfinanzierungen angewiesen zu sein. Los Ricos South - Produktionsstart in Reichweite Dieses Projekt umfasst eine Ressource von 91 Millionen Unzen Silberäquivalent und hat eine geplante Lebensdauer von 15 Jahren. In den ersten fünf Jahren nach Produktionsbeginn wird eine jährliche Produktion von 7,3 Millionen Unzen Silberäquivalent erwartet - beeindruckende Zahlen, die das Projekt zu einem wichtigen Wachstumstreiber für GoGold machen könnten. Los Ricos North - Langfristiges Potenzial Mit dem Los Ricos North Projekt ergänzt die Erfolgsgeschichte mit einer Ressource von 110 Millionen Unzen Silberäquivalent und einer geschätzten Lebensdauer von 13 Jahren. Dank seiner flexiblen Kombination aus oxidischen und sulfidischen Erzen bietet es langfristig stabile Produktionsaussichten und Potenzial für Erweiterungen. Das Management - Erfahrung zählt CEO Brad Langille der das Führungsteam von GoGold anführt, verfügt über einen herausragenden Track-Record in der Entwicklung und dem Verkauf von Bergbauprojekten mit Milliardenwerten. Das Team hat in der Vergangenheit bereits mehrere erfolgreiche Projekte abgeschlossen und bewiesen, dass es komplexe Vorhaben effektiv umsetzen und dabei Werte für die Aktionäre schaffen kann. Die vorherigen Firmen & Projekte des Management Teams Finanziell solide aufgestellt GoGold verfügt über eine starke Finanzbasis mit einem Cash-Bestand von 76 Millionen USD. Dieser stammt unter anderem aus dem erfolgreichen Verkauf des Santa Gertrudis Projekts an Agnico Eagle Mines für 95 Millionen USD. Dieser strategische Schritt hat GoGold nicht nur liquide Mittel verschafft, sondern auch gezeigt, dass das Management gezielt Werte schaffen und realisieren kann. Warum Mexiko? Mexiko bietet eine optimale Kombination aus erstklassiger Geologie und stabilen rechtlichen Rahmenbedingungen für den Bergbau. Das Land ist der weltweit größte Silberproduzent und bleibt dank seiner hochwertigen Lagerstätten und niedrigen Betriebskosten ein bevorzugter Standort für Investoren. Wer ist an GoGold beteiligt? - Institutionelle Investoren wie Van Eck Associates und Franklin Templeton unterstützen GoGold mit langfristigem Kapital.

- Das Management hält rund 20 % der Anteile - ein starkes Zeichen für dessen Vertrauen in das Potenzial des Unternehmens. Nachhaltigkeit im Fokus GoGold Resources setzt Maßstäbe im Bereich ESG (Environmental, Sustainability, Governance - Umwelt, Nachhaltigkeit und Unternehmensführung) und veröffentlicht regelmäßig Berichte zu seinen Fortschritten. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen bemerkenswerte Erfolge erzielt: Der Energieverbrauch wurde um 44 % und die CO2-Emissionen um 38 % im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Das Parral-Projekt sticht dabei besonders hervor, da es pro Unze Silberäquivalent nur 0,006 Tonnen CO2-Emissionen verursacht - ein branchenweit vorbildlicher Wert.

Zusätzlich engagiert sich GoGold aktiv in den umliegenden Gemeinden. Im Jahr 2024 investierte das Unternehmen 17,2 Millionen USD in lokale Beschaffungen, einschließlich 422.000 USD für soziale Projekte wie Bildungsprogramme, medizinische Unterstützung und den Ausbau von Infrastruktur. Diese Bemühungen wurden mit der Auszeichnung "Empresa Socialmente Responsable" honoriert, die Unternehmen für ihr herausragendes Engagement im Bereich soziale Verantwortung auszeichnet. Das sagt die Firma (frei übersetzt): "Unsere Projekte Los Ricos South und North kombinieren hochwertige Ressourcen mit erstklassigem Entwicklungs- und Nachhaltigkeitspotenzial. Mit diesen Stärken positionieren wir uns als führendes Unternehmen in der Edelmetallentwicklung Mexikos." Enthaltene Werte: XD0002746952,CA38045Y1025

