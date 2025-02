EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Eschborn Noratis AG: Aufschiebende Bedingungen aus Beschlüssen der Anleihegläubigerversammlung vollständig erfüllt Eschborn, 5. Februar 2025 - Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4/ WKN: A2E4MK) teilt mit, dass die aufschiebenden Bedingungen für die Unternehmensanleihe 2020/2028 vollständig erfüllt sind. Die von der Anleihegläubigerversammlung am 8. Oktober 2024 gefassten Beschlüsse sind damit wirksam. Die Anleihebedingungen wurden gemäß den gefassten Beschlüssen geändert und sind bei der Clearstream Banking AG sowie auf der Unternehmenswebsite der Noratis AG im Bereich Investor Relations hinterlegt. Die Noratis AG verfügt nun über die notwendige Flexibilität, um ohne Zeitdruck geplante Immobilienverkäufe durchführen zu können, sodass die Interessen der Aktionäre und Anleihegläubiger des Unternehmens gleichermaßen gewahrt werden. Dies sollte sich positiv auf die Substanz der Noratis AG auswirken. Über Noratis: Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus +49 (0)69 905 505 52 noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main



